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Доплата семьям погибших липецких военнослужащих будет увеличена втрое по инициативе главы региона

3 часа назад
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Доплаты к пенсии по потере кормильца втрое будут повышены семьям липецких военнослужащих. С такой инициативой выступил руководитель Липецкой области Игорь Артамонов. Сегодня его предложение подержал региональный парламент на очередной сессии.

После индексации пособие повысится с 3120 рублей до 10 тысяч рублей. Причём будут расширены и категории получателей. Раньше право на эту выплату имели только дети, родители и вдовы военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в Афганистане, Чечне, а также на границе России с другими государствами. Теперь такими правами наделены родственники военнослужащих, погибших при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР.

«Ни одна семья липецких военнослужащих, отдавших жизнь за безопасность Родины, не останется без внимания и поддержки. Мы всегда будем заботиться о детях и жёнах наших солдат, о родителях, воспитавших героев», – отметил Игорь Артамонов.

Также были приняты поправки в закон «О некоторых вопросах социального обслуживания граждан в Липецкой области». Теперь участники спецоперации на Украине смогут получать бесплатную реабилитацию в Центре «Сосновый Бор». Им станет доступен трёхмесячный курс. Всего за год центр смогут посетить 60 военнослужащих.

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