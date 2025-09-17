Дополнительная смена Всероссийского форума стартовала в Липецкой области

Образовательная трёхдневная программа стартовала на Всероссийском форуме «Область будущего». Она собрала почти 300 участников из 50 регионов России, включая Луганскую Народную Республику и Донецкую Народную Республику. Это молодые специалисты, студенты, представители органов власти и ИТ-сообществ.

«Область будущего» является ключевым событием Центра ИТ-компетенций «Область будущего» – проекта Росмолодёжи, реализуемого при поддержке правительства Липецкой области. В партнёрстве с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ участникам форума предстоит разработка алгоритма учёта ролей пользователей единого цифрового профиля молодого человека и автоматизированного сбора и анализа статистики с мероприятий, проектирование набора ИИ-ассистентов, создание реестра грантополучателей открытым для анализа, системы мотивации молодёжи, конструктора дизайна патриотических мероприятий, а также трансформация «Маркета молодых» в круглогодичную цифровую экосистему. По итогам работы готовые прототипы продемонстрируют заказчикам. Лучшие решения получат возможность реализации и войдут в «цифровой резерв».

«Этот форум – не просто молодежный слёт для общения и новых знакомств. Это возможность получить новые знания и создать что-то нужное, что будет реализовано и станет приносить пользу обществу», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Для участников форума запланирована насыщенная образовательная и полезная программа. Форум объединит экспертов федерального уровня, представителей органов власти и бизнеса. Мероприятие проводится в рамках реализации целей федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети». Партнерами третьей смены стали VK, Сбер, ЛГТУ, РАНХиГС, а также АНО «Цифровой регион.Липецк». Кейсодержателями выступают ФГБУ «Центр содействия молодёжному предпринимательству», ФГАУ «Форумная дирекция», ФГАУ «Роспатриотцентр», Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход», ФГАУ «Ресурсный молодёжный центр», Агентство стратегических инициатив, Центр социокультурного проектирования ФГАОУ ВО «РГГУ».