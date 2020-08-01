Дополнительно 21 млн рублей выделили из бюджета Липецкой области на меры по снижению напряженности на рынке труда

Из казны Липецкой области на меры по снижению напряженности на рынке труда дополнительно выделен 21 млн рублей. На состоявшейся накануне сессии облсовета парламентарии приняли внесенный главой региона Игорем Артамоновым проект закона об изменениях в областной бюджет на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов. «Трудовая деятельность, несомненно, является одной из важнейших жизненных ценностей, и мы прилагаем максимум усилий для обеспечения жителей Липецкой области работой с достойной оплатой», – подчеркивает Игорь Артамонов.

С марта этого года после введения ограничений на фоне пандемии численность безработных в регионе увеличилась в четыре раза, сообщили в областном управлении труда и занятости. Кроме того, по состоянию на 1 июля численность работников, находящихся под риском увольнения в организациях, составляет более 3 тысяч человек.

В рамках реализации дополнительных мер предусмотрена компенсация затрат работодателей, создающих временные рабочие места, на заработную плату гражданам, принимающим участие во временных или общественных работах, в том числе:

– возмещение работодателям расходов в виде субсидий на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в центры занятости, а также безработных граждан, получающих пособие. Период занятости каждого участника (работника) составляет не более трех месяцев. Размер возмещения затрат на каждого участника равен величине МРОТ, увеличенной на сумму страховых взносов во внебюджетные фонды (в среднем на работника в месяц – 15769 рублей). В качестве участников-работодателей могут выступать организации различных сфер деятельности (за исключением государственных и муниципальных учреждений), которые создадут рабочие места для проведения общественных работ.

– возмещение работодателям расходов в виде субсидий на частичную оплату труда при организации временной занятости работников, находящихся под риском увольнения. Период занятости каждого участника (работника) составляет не более трех месяцев. Размер возмещения затрат на каждого участника равен величине МРОТ, увеличенной на сумму страховых взносов во внебюджетные фонды (в среднем на работника в месяц – 15769 рублей). В качестве участников-работодателей могут выступать организации различных сфер деятельности (за исключением государственных и муниципальных учреждений), в том числе те, в которых введены различные режимы (временная остановка работ, режим неполного рабочего времени, отпуска без сохранения заработной платы, планируется сокращение персонала), которые создадут рабочие места для организации временной занятости своих работников, а также другие организации различных сфер деятельности (за исключением государственных и муниципальных учреждений), которые создадут рабочие места для организации временной занятости работников, находящихся под риском увольнения, из других организаций.