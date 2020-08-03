Дополнительно 223 млн рублей выделено на социальные выплаты безработным липчанам

На социальные выплаты безработным жителям Липецкой области дополнительно выделено 223 млн рублей. Как сообщили в управлении труди и занятости региона, бюджетные ассигнования предусмотрены на продление периода выплат по безработице, в том числе на несовершеннолетних детей, и увеличение минимального размера пособия с 1500 рублей до 4500 рублей.

В максимальном размере (12130 рублей) пособие получают 4,1 тысячи человек, в минимальном размере – 3 тысячи человек. В увеличенном размере, а это дополнительно по 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка, пособие получают 3878 человек на 5978 детей.

Всего в службу занятости с января 2020 года обратились 31,9 тысячи человек, в том числе с начала введения ограничительных мероприятий дистанционно обратилось 26 тысяч жителей региона. Из них 16,8 тысячи человек трудоустроено. Зарегистрированы в качестве безработных 10648 человек.

Сейчас в службе занятости Липецкой области имеется 11 тысяч вакансий. Наибольшим спросом на рынке труда региона пользуются квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, промышленности, строительства, транспорта и рабочие родственных профессий, уточнили в управлении труда и занятости.

«Трудовая деятельность, несомненно, является одной из важнейших жизненных ценностей, и мы прилагаем максимум усилий для обеспечения жителей Липецкой области работой с достойной оплатой», – подчеркивает руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.