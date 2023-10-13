Субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, оборудования для хранения, переработки, маркировки, транспортировки были перечислены в конце сентября пяти сельхозкооперативам из трех районов Липецкой области. Общая сумма составила 4,5 млн рублей. Этот вид господдержки оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Это третья выплата в этом году на приобретение сельхозтехники и оборудования. Ранее уже было перечислено 16,3 млн рублей. Также в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» сельхозкооперативам было направлено 36 млн рублей на приобретение имущества в целях последующей передачи его в собственность своим членам и 25,5 млн рублей на закупку сельхозпродукции.

«Регион уже пятый год участвует в реализации мероприятий по поддержке развития малых форм хозяйствования в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», способствующего достижению целей, показателей и результатов аналогичного федерального проекта. Господдержка сельхозкооперативам оказывается по трем направлениям: на закупку сельскохозяйственной продукции у членов кооператива, на приобретение имущества для членов кооператива и на приобретение сельхозтехники и оборудования», – сообщили в управлении сельского хозяйства региона.

Также начинающие фермеры получают грант «Агростартап». В этом году объем господдержки, предоставленной в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», составит 170,5 млн рублей. На данный момент 97% средств уже перечислены получателям.