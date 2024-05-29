Минсельхоз одобрил Липецкой области дополнительное финансирование по программе «Комплексное развитие сельских территорий».

– Сможем построить больше домов для врачей в районах. Это одна из приоритетных сейчас задач в работе по поддержке медиков. Говорили об этом на встрече с Президентом России, – сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Напомним, за последние пять лет в муниципалитетах построен 71 дом и две квартиры для работников соцсферы и сельского хозяйства. Из них 15 домов передали медикам, семь – учителям.

– На 2024 год у нас планировалось строительство 53 домов. Теперь будет не меньше 70, – уверил жителей губернатор региона.

Кроме того, чтобы построить ещё больше домов для сельских специалистов, в следующем году увеличат количество заявок от районов на участие в программе «Комплексное развитие сельских территорий», сообщает портал «Липецкмедиа».