Дополнительную водную скважину пробурили в Васильевке Лебедянского района

Дополнительная водная скважина обустроена в селе Васильевка Лебедянского района. В ней остро нуждались жители поселка, где развивается индивидуальное жилищное строительство. Под застройку в этом селе выделено 30 га, около 20 семей уже построили дома и живут здесь, еще 50 возводят жилье. Кроме того, участки получили еще более сотни семей. Большинство из них – многодетные.

Вдоль участков, выделенных под ИЖС, была проложена водопроводная сеть, но из-за отсутствия поблизости артезианской скважины пользоваться ею было невозможно. Жители вынуждены были ездить за ней на окраину села. Тогда в апреле 2019 люди обратились к главе региона с просьбой решить проблему централизованного водоснабжения в поселке.

По поручению Игоря Артамонова Липецкоблводоканал провел комплекс мероприятий по строительству эксплуатационной скважины, подача воды осуществлена методом закольцовки сети. Помощь многодетным в строительстве жилья, создание всей необходимой инженерной инфраструктуры на участках, реагирование на обращения граждан – это приоритеты областной власти, неоднократно подчеркивал Игорь Артамонов.

«Водоснабжение – одна из наиболее актуальных проблем, волнующих жителей региона. В этом году значительно увеличено финансирование для ее решения. Строятся новые водопроводы, обустраиваются скважины, разрабатываются проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения», – говорит Игорь Артамонов.

Специалисты соединили уже существующий здесь водопровод с новым. Общая длина сети составила 200 метров. Этап комплексных работ включал в себя прокладку новой полиэтиленовой трубы, прокол участка водопроводной трассы под дорожным покрытием, установку железобетонных колец для смотрового колодца и бурение артскважины глубиной 100 м с установкой станции очистки. Уже сегодня собственники начали проходить процедуру техприсоединения к централизованной системе холодного водоснабжения.