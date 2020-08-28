В регионе

Дополнительную водную скважину пробурили в Васильевке Лебедянского района

4 минуты назад
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Дополнительная водная скважина обустроена в селе Васильевка Лебедянского района. В ней остро нуждались  жители поселка, где развивается индивидуальное жилищное строительство. Под  застройку в этом селе  выделено 30 га, около 20 семей уже построили дома и живут здесь, еще 50 возводят жилье. Кроме того, участки получили еще более сотни семей. Большинство из них – многодетные. 

Вдоль участков, выделенных под ИЖС, была проложена водопроводная сеть, но из-за отсутствия поблизости артезианской скважины пользоваться ею было невозможно. Жители вынуждены были ездить за ней на окраину села. Тогда в апреле 2019 люди обратились к главе региона с просьбой решить проблему централизованного водоснабжения в поселке. 

По поручению Игоря  Артамонова Липецкоблводоканал провел комплекс мероприятий по строительству эксплуатационной скважины, подача воды осуществлена методом закольцовки сети. Помощь многодетным в строительстве жилья, создание всей необходимой инженерной инфраструктуры на участках,  реагирование на обращения граждан – это приоритеты областной власти, неоднократно подчеркивал Игорь Артамонов.

«Водоснабжение – одна из наиболее актуальных проблем, волнующих жителей региона. В этом году значительно увеличено финансирование для ее решения. Строятся новые водопроводы, обустраиваются скважины, разрабатываются проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения», –  говорит Игорь Артамонов. 

Специалисты соединили уже существующий здесь водопровод с новым. Общая длина сети составила 200 метров. Этап комплексных работ включал в себя прокладку новой полиэтиленовой трубы, прокол участка водопроводной трассы под дорожным покрытием, установку железобетонных колец для смотрового колодца и бурение артскважины глубиной 100 м с установкой станции очистки.  Уже сегодня собственники начали проходить процедуру техприсоединения к централизованной системе холодного водоснабжения.

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