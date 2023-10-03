Ещё три липецких фермера получили грант «Агростартап». Это стало возможным в связи с перераспределением средств, выделенных на грантовую поддержку малым фермерским хозяйствам. На самый популярный среди фермеров вид господдержки было добавлено около 10 млн рублей. Новые обладатели грантовых средств – фермеры из Елецкого, Тербунского и Лев-Толстовского районов. Они будут развивать мясное скотоводство, овощеводство и пчеловодство. В зависимости от стоимости проекта, победителям перечислят от 1,29 до 5 млн рублей.

Грант «Агростартап» действует с 2019 года и выдаётся в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». За пять лет, с учётом последних корректировок, на этот грант из федерального и областного бюджетов было выделено более 400 млн рублей, получателями гранта стали 145 липчан. В 2023 году средства по данной программе поддержки получили 24 начинающих фермера. Максимальная сумма с этого года увеличилась с 3 до 5 млн рублей.

«Агропромышленный комплекс является одной из ведущих отраслей экономики Липецкой области, и мы стараемся развивать его по всем направлениям – как крупные хозяйства, так и фермерства, ЛПХ. В регионе разработан комплекс мер поддержки, с их помощью аграрии модернизуют материальную базу и внедряют современные методы и технологии», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.