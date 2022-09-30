По поручению губернатора Липецкой области Игоря Артамонова сотрудники ОГУП «Липецкфармация» начали собирать аптечки для мобилизованных липчан. Туда входят противовоспалительные, ранозаживляющие, обезболивающие, жаропонижающие, антисептические препараты, а также перевязочные материалы.

Чтобы сформировать наборы медикаментов в максимально короткие сроки, задействованы все сотрудники склада аптечной сети «Липецкфармация» и некоторых аптек. Индивидуальные аптечки для солдат в ближайшее время передадут в призывные пункты. «Набор дополнительных медикаментов и средств оказания первой помощи получат и те, кто уже находится в частях», — прокомментировал Игорь Артамонов.