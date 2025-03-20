Дополнительные баллы для поступления в ЛГПУ получили участники Большого квиз-турнира

Дополнительные баллы к будущим результатам ЕГЭ для поступления в Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского получили одиннадцатиклассники Липецкой области, принявшие участие в олимпиаде вуза «Большой квиз-турнир», которая в этом году посвящена Году защитника Отечества.

24 команды по пять человек из разных школ региона состязались в знаниях по русскому языку, литературе, обществознанию, истории и математике. Первое место в итоге заняли старшеклассники школы №61 Липецка. Каждый участник этой команды сможет рассчитывать на пять дополнительных баллов при поступлении. Второе место и по четыре балла на человека – у сборной школы №12 Ельца. Третье место и по два балла – у ребят из школы №2 села Доброе. Остальные участники олимпиады получат плюс один балл.

Еще один квиз-турнир состоится в ЛГПУ 21 марта. За победу будут сражаться 16 команд педклассов региона. «Замечательно, что старшеклассники региона заранее заботятся о своем поступлении в учреждение профессионального образования, не только готовясь к выпускным экзаменам, но и проверяя свои знания в тематических олимпиадах, зарабатывая бонусы в виде дополнительных баллов», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.