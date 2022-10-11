Резервный состав медработников сформирован для работы в военных комиссариатах Липецкой области. Об этом сегодня на оперативном совещании в региональном правительстве рассказала вице-губернатор Ольга Белоглазова. Она отметила, что с военкоматами налажено оперативное взаимодействие и в случае необходимости для обеспечения работы военно-врачебных комиссий будет направляться медицинский персонал из резервного состава.

Всего для работы призывных комиссий по Липецкой области выделено – 9 офтальмологов, 18 офтальмологов резервного состава; 2 хирурга в основном составе, 5 хирургов в резервном составе, 3 терапевта и 5 терапевтов основном и резервном составах соответственно, 6 неврологов в основном и 8 неврологов в резерве, 2 оториноларинголога в основном и 1 в резерве. Кроме того, районные больницы направили медработников для работы в призывных комиссиях муниципалитетов.

Составлен график дежурств среди медицинских организаций Липецка для проведения обследований и консультаций мобилизуемых, предъявивших жалобы на состояние здоровья. Определены медорганизации для стационарного лечения и диагностики. Липецкие врачи посещают и центры обучения мобилизованных. За два выезда медики из Липецкой областной клинической больницы осмотрели 43 человека.

Губернатор Игорь Артамонов поручил Ольге Белоглазовой больше внимания уделять качеству работы медкомиссий в военкоматах. «Привлечение дополнительного медицинского персонала – важное и своевременное решение, но необходимо следить за тем, чтобы медосмотры проводились по всем правилам и строго в рамках закона», – подчеркнул Игорь Артамонов.