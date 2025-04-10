Дополнительные деньги направят на безопасность улиц в Липецке и водоснабжение в Ельце

Изменения в региональный закон «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» одобрили депутаты облсовета на сегодняшней сессии. Объем доходной части увеличивается на 856 млн рублей за счет неналоговых и безвозмездных поступлений из федеральной казны. С учетом вносимых изменений основные параметры областного бюджета на 2025 год составят по доходам 104 млрд 735 млн рублей, по расходам – 133 млрд 802 млн рублей.

Дополнительные средства направят на выплаты сотрудникам патрульно-постовой службы и сотрудникам уголовно-исполнительной системы – больше 174 млн рублей. Около 74 млн рублей выделяется на обустройство камерами видеонаблюдения района Новолипецка, Тракторного, Сокола, Рудника в Липецке. 179 млн рублей пойдут на материально-техническое оснащение нового медицинского вуза. Около 73 млн рублей – на капитальный ремонт водозабора в Ельце. 327 млн рублей субсидии из федерального бюджета – на обустройство очистными сооружениями и ливневкой автомобильной дороги Елецкой площадки ОЭЗ.

«Главный финансовый документ региона сохраняет социальную направленность. Он обеспечивает выполнение социальных обязательств и учитывает потребности в модернизации ключевых социально-экономических сфер», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.