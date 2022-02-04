В регионе

Дополнительные детские места будут развёрнуты в Липецкой областной инфекционной больнице

2 часа назад
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Коечный фонд в детском отделении Липецкой областной инфекционной больницы с 5 февраля будет увеличен на 50 мест. Об этом сегодня сообщили в региональном управлении здравоохранения. В ведомстве отметили, что мера принята в связи с ростом числа госпитализаций детей с ОРВИ и коронавирусом. При этом особенно тяжёлые случаи течения болезни у маленьких пациентов отмечаются редко.

Таким образом, общее число мест в инфекционных госпиталях региона вырастет до 1450. Коечный фонд для взрослого населения пока не увеличен, в настоящее время он свободен на 28,7%.

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