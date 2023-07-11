Выплаты жителям Липецкой области по соцконтракту на поиск работы можно будет получить и после окончания контракта при условии сохранения трудоустройства, а сам размер ежемесячных выплат на это направление и на преодоление трудной жизненной ситуации будет пересчитываться автоматически, без подачи заявления. Эти и другие изменения обсудили участники рабочей группы по снижению уровня бедности на заседание рабочей группы, которое состоялось в правительстве региона.

«Мы видим, что один из значимых инструментов снижения уровня бедности – это соцконтракт. Регион лидирует в ЦФО в реализации этой меры поддержки. Самыми востребованными направлениями по-прежнему остаются открытие ИП и поиск работы. Наша задача – постоянно работать над усовершенствованием соцконтракта, расширять количество направлений, упрощать процедуру получения, предлагать иные виды поддержки предпринимательской деятельности», – подчеркнула вице-губернатор Ольга Белоглазова.

Так, предлагается законодательно закрепить возможность подать заявление на оформление социального контракта через портал государственных и муниципальных услуг. При этом предоставлять сведения об имуществе, принадлежащем заявителю, его семье, будет необязательно – учреждение социальной защиты населения запросит эту информацию самостоятельно.

Особые условия соцконтракта предусмотрят для участников СВО и членов их семей. Социальный контракт, в том числе региональный, можно будет продлить или досрочно расторгнуть, если сам получатель государственной помощи или члены его семьи участвуют в специальной военной операции. При этом, если получатель помощи – участник СВО, возвращать денежные средства при досрочном расторжении договора не нужно.

По итогам прошлого года жители региона заключили 6382 соцконтракта на сумму около 840 млн рублей. При этом свои доходы увеличили 58% получателей меры поддержки, 1311 человек трудоустроились. За шесть месяцев этого года выдано почти 3000 соцконтрактов – это половина от планового показателя. Растет интерес к такому направлению, как развитие своего дела, в прошлом году контракт на это заключили 42% от общего числа получателей, в этом году – около 50%.

«При этом социальный контракт – не единственный инструмент повышения уровня жизни населения, – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Региональной программой предусмотрен ряд мероприятий социально-экономического характера: от переселения из аварийного жилья и реализации мер поддержки до содействия самозанятости, создания новых крестьянско-фермерских хозяйств и увеличения числа инвесторов».