Участники специальной военной операции из Липецкой области и их семьи получат дополнительную поддержку. Предложенные губернатором Игорем Артамоновым и депутатами регионального парламента инициативы поддержаны сегодня на сессии облсовета.

Школьникам, у которых один или оба родителя погибли при выполнении задач спецоперации, назначена выплата в размете пяти тысяч рублей. Она будет выделяться раз в год. В этом году её предоставят до 1 декабря. Кроме того, для детей из таких семей введён бесплатный проезд по муниципальным и межмуниципальным маршрутам.

Бесплатным горячим питанием будут обеспечены школьники и студенты средних специальных учебных заведений, у которых один или оба родителя погибли в ходе СВО. Дополнительную ежемесячную выплату в размере двух тысяч рублей будут получать студенты областных профессиональных образовательных организаций, потерявшие одного или обоих родителей в ходе спецоперации. Мера поддержки предоставляется до достижения получателями 23 лет.

Бесплатные путёвки в загородные лагеря Липецкой области получат дети, у которых один из родителей или оба принимают участие в проведении специальной военной операции.

«Ни одну семью наших защитников регион не оставит без внимания. Все меры поддержки будут реализованы в полном объёме», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Кроме того, расширен перечень граждан, которые в дополнение к федеральному законодательству имеют право на бесплатное получение социальных услуг во всех формах соцобслуживания. Сюда включили родителей и вдов (вдовцов) военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы в Афганистане, Чечне и на прилегающих к ней территориях, на границе России с другими государствами, а также при выполнении задач в ходе специальной военной операции.

Также на сессии было установлено дополнительное ежемесячное материальное обеспечение для лиц, отмеченных государственными наградами. Право на доплату к пенсии за счёт областного бюджета получат граждане, награждённые двумя орденами Мужества. Её размер – пять тысяч рублей ежемесячно.