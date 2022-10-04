Больше 300 учреждений образования в Липецкой области проверены по поручению губернатора Игоря Артамонова после трагедии в Ижевске. Результаты незапланированных инспекций были озвучены на еженедельном совещании в региональном правительстве.

Как сообщил вице-губернатор Анатолий Якутин, нарушений выявлено немного, и по всем приняты решения, в том числе дисциплинарные меры. Отдельно было проверено качество оказания ЧОПами охранных услуг в 43 самых крупных школах Липецка, где в каждой по несколько постов охраны. Аналогичная работа сейчас проводится в муниципалитетах.

После совещания губернатор сообщил в своём телеграм-канале, что по итогам проверок были сформулированы предложения для внесения изменений в существующее федеральное законодательство об охранной деятельности. Их регион направил в Москву.

Предлагается обязать охранников, работающих в образовательных учреждениях, проходить обязательную специализированную подготовку. В том числе физическую. А ЧОПы должны быть укомплектованы собаками, способными заниматься поиском взрывчатых веществ, устройств и боеприпасов.

«Последнее особенно актуально в связи с участившимися анонимными сообщениями о минировании образовательных учреждений», – подчеркнул Игорь Артамонов и добавил, что вопросы безопасности детей держит на постоянном контроле.