Более 30% мобилизованных жителей Липецкой области уже получили единовременные выплаты в размере 50 тысяч рублей. Об этом сегодня на еженедельном совещании в региональном правительстве сообщила вице-губернатор Ольга Белоглазова. Она добавила, что для уточнения данных специалисты оперативно связываются с семьями мобилизованных. Для ускорения этой работы в военкоматы направлены дополнительные сотрудники из центров соцзащиты и МФЦ.

Также и сами родственники могут обратиться в учреждения социальной защиты населения по месту жительства с копиями документов мобилизованных граждан. Для получения меры поддержки нужны паспортные данные, ИНН, СНИЛС, сведения о реквизитах счёта.

«Все выплаты должны в полном объёме и своевременно дойти до получателей, – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Сейчас мы должны уделять повышенное внимание липчанам, призванным по частичной мобилизации, и их семьям. Они должны чувствовать нашу поддержку», – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов.