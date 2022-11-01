Закончено формирование областного бюджета Липецкой области на 2023 год. Он останется социально направленным. Об этом сообщил вице-губернатор Вячеслав Щеглеватых на еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве.

Предусмотрено повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, на что дополнительно будет направлено 2,8 млрд рублей. Также запланирована индексация мер социальной поддержки населения и пособий на детей. Планируется увеличение объёма средств на обеспечение жильём детей-сирот. Заложены деньги на модернизацию сферы водоснабжения. В полном объёме предусмотрены ассигнования на выполнение национальных проектов. Будет продолжено строительство школ, больниц, фельдшерско-акушерских пунктов.

Проект бюджета направлен на рассмотрение в областной парламент. «Все социальные обязательства мы выполним. Продолжим реализацию проектов, направленных на повышение качества жизни населения», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.