Дополнительные средства из бюджета Липецкой области получит ряд социально важных направлений

Бюджет Липецкой области пополнится на 3,3 млрд рублей — рост обеспечен за счёт налоговых и неналоговых поступлений. Сегодня на сессии областного Совета депутатов утверждены поправки, предусматривающие перераспределение средств.

Дополнительные деньги пойдут на целый ряд важных направлений: оснащение реабилитационного центра в Липецке; единовременные выплаты участникам СВО (в качестве альтернативы предоставлению земельных участков); региональные выплаты сотрудникам УМВД, УФСИН и Росгвардии; обеспечение льготников лекарственными препаратами; проведение ремонтных работ в больницах и поликлиниках; формирование цифрового пространства в сфере здравоохранения региона; реализацию мероприятий по тепло‑ и водоснабжению в муниципалитетах; капитальный ремонт корпусов в лагере «Прометей»; компенсацию стоимости путёвок в детские лагеря; организацию питания обучающихся; содержание образовательных учреждений; предоставление иных мер социальной поддержки.

С учетом вносимых изменений, доходы областного бюджета в 2026 году составят 109 млрд рублей, расходы – почти 126 млрд, с дефицитом 16,5 млрд рублей. «Бюджет региона по-прежнему сохраняет социальную ориентированность. При этом в числе приоритетных направлений – поддержка семей участников СВО», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.