Изменения в Закон «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» сегодня рассмотрели и приняли депутаты регионального парламента. Доклад представил заместитель губернатора – начальник управления финансов Липецкой области Вячеслав Щеглеватых. Он сообщил, что общий объём доходов областного бюджета на 2022 год составит более 82 млрд рублей, расходы – свыше 106 млрд рублей.

Объём доходов областного бюджета увеличился более чем на 3 млрд 890 млн рублей за счёт поступления налоговых и неналоговых доходов, а также средств федерального бюджета, в том числе за счёт дотаций за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти на сумму 699 млн рублей.

Дополнительные налоговые поступления будут направлены на финансирование социально значимых проектов в сфере здравоохранения, образования, социальной политики, культуры и спорта. В частности, более 700 млн рублей выделяется на финансирование регионального здравоохранения. Из этих средств 194 млн рублей направят на погашение кредиторской задолженности медучреждений по средствам обязательного медицинского страхования, 175 млн рублей – на закупку медицинского оборудования, проведение капремонтов, подготовку к осенне-зимнему периоду, а также на обеспечение пожарной безопасности в учреждениях здравоохранения. Кроме того, дополнительно выделены 115 млн рублей на обеспечение населения льготными лекарствами и 40,5 млн рублей на выплаты про программе «Губернаторский миллион» и повышение стипендии студентам-медикам, которые с сентября этого года по инициативе губернатора Липецкой области Игоря Артамонова будут получать выплаты в пять раз больше предыдущей величины.

На решение вопросов водоснабжения и водоотведения дополнительно будет направлено 513,3 млн рублей, из которых 393 млн − на строительство объектов, 120,3 млн − на финансовое обеспечение профильных организаций. За счёт средств Фонда национального благосостояния в Задонске реализуют проект по строительству очистных сооружений, а к Елецкому участку ОЭЗ «Липецк» подведут сети водоснабжения и водоотведения. На эти цели из Фонда будет привлечено 670 млн рублей.

Для ускоренного решения вопроса по обеспечению жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дополнительно выделяется 115 млн рублей. Из них 56,1 млн в виде сертификатов на приобретение жилого помещения. Всего на обеспечение жильём данной категории населения в 2022 году предусмотрено 600 млн рублей, что в два раза больше, чем в 2021 году. За счёт указанных средств жильём обеспечат более 200 человек.

Дополнительно на решение вопросов в сфере образования, в том числе на охрану школ и компенсацию стоимости путёвок в детские лагеря, направляется более 350 млн рублей, на развитие детско-юношеского спорта – 154,4 млн рублей. Кроме этого, дополнительные деньги направят на строительство дорог, социальных объектов, ежемесячную выплату семьям, имеющим детей от 8 до 17 лет. Также в связи с увлечением МРОТ повысится зарплата отдельных категорий бюджетников.

«Бюджет Липецкой области имеет ярко выраженную социальную направленность. В центре нашего внимания всегда находятся люди. Мы будем продолжать создание условий для комфортной жизни в регионе, и это является приоритетом в работе всех уровней власти», – неоднократно подчёркивал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.