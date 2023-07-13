Изменения в закон «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» утвердили депутаты на сегодняшней сессии облсовета по предложению губернатора региона Игоря Артамонова. Доходы региональной казны выросли почти на 4,8 млрд рублей. 2,8 млрд поступили дополнительно из федеральной казны, еще 2 млрд – за счет налога на прибыль. Об этом на сессии сообщил вице-губернатор Вячеслав Щеглеватых. Кроме того, в целях опережающего финансирования приоритетного строительства и реконструкции объектов социальной и транспортной инфраструктуры из федерального бюджета предоставлен бюджетный кредит в объеме 1 млрд 976 млн рублей.

Расходы областного бюджета увеличены на 6 млрд 762 млн рублей. Большая часть средств, поступивших из федерального бюджета, 2,3 млрд рублей, пойдет на развитие городского электротранспорта, выполнение работ по освещению и благоустройству. На реализацию мероприятий в рамках концессионного соглашения «Мовиста Регионы Липецк» – 1,8 млрд рублей, более 500 млн – на закупку электробусов и создание зарядной инфраструктуры для них.

Также в регион поступили средства на возмещение затрат производителям зерновых культур почти 238 млн рублей, предусмотрены свыше 1,2 млрд рублей на строительство сетей водоснабжения. Около 236 млн рублей планируется направить на строительство сетей теплоснабжения на территории микрорайона Звездный и строительство ФАПов в селах Крутогорье Липецкого района, Малинки Данковского района и в Совхозе Песковатский Грязинского района. 525,5 млн рублей выделены областному управлению дорог и транспорта на строительство второй очереди Восточного обхода и дороги в селе Ленино. Еще 450 млн рублей выделяется на предоставление мер соцподдержки участникам СВО и членам их семей. Также увеличатся резервные фонды.

«Главный финансовый документ региона имеет ярко выраженную социальную направленность, – подчеркнул Игорь Артамонов. – В центре нашего внимания всегда находятся люди. Мы будем продолжать создание условий для комфортной жизни в Липецкой области, и это является приоритетом в работе всех уровней власти».

С учетом поправок доходы областного бюджета на 2023 год составят 85 млрд 371 млн рублей, расходы – почти 113 млрд 677 млн рублей, дефицит – свыше 28 млрд рублей. Также внесены изменения и в параметры бюджета на 2024 год. Объем доходов и расходов здесь увеличивается более чем на 2 млрд рублей.