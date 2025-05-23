Дополнительные средства регионального бюджета направят на здравоохранение Липецкой области

Изменения в главный финансовый документ региона – закон «Об областном бюджете на 2025 и на плановый период 2026 и 2027 годов» утвердили на сессии Липецкого облсовета совета депутатов. 268 млн рублей предусмотрено на ремонт и строительство 19 фельдшерско-акушерских пунктов и 4 амбулаторий врачей общей практики. Также поступили средства из федерального бюджета на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы.

21 липецкий боец вернулся домой из украинского плена в 2024 году. В этом году освободили еще 9 военнослужащих. Всего с начала СВО возвращены 36 липчан. Об этом депутатам сообщила Уполномоченный по правам человека в Липецкой области Ираида Тихонова. Также при содействии омбудсмена оказывается помощь жителям Курской области в пунктах временного размещения. Они обращаются к Уполномоченному с вопросами, связанными с транспортом и бытовыми условиями.

В целом, в 2024 году к Уполномоченному обращались по вопросам ЖКХ, правосудия, работы правоохранительных органов, медицинской и транспортной доступности, миграции и получения гражданства, соблюдения жилищных и трудовых прав. В 90 процентах случаев, где установлены нарушения, права граждан восстанавливаются. В остальных даются консультации и разъяснения.

Многодетные семьи Липецкой области смогут получить земельный участок, даже если дети стали совершеннолетними. Льготой можно воспользоваться, если старшим до 23 лет при условии их очного обучения. Раньше предельный возраст был 18 лет. Эти изменения также одобрили депутаты облсовета. Они вступают в силу с 1 июля 2025 года.

Кроме того, депутаты на сессии утвердили кандидатов к награждению областными премиями в сфере здравоохранения. Премия имени Н.А. Семашко вручается раз в год в размере 250 000 рублей. В этом году её присвоят детскому онкологу Дмитрию Погорелову – заведующему отделением Областной детской больницы. Также определили номинантов премии «Лучший практикующий врач» (3 премии по 100 тысяч рублей), «Лучший молодой врач» (3 премии по 50 тысяч рублей) и «За достижения в профилактической работе» (3 премии по 50 тысяч рублей). Наряду с этим одобрили кандидатов на награждение областными премиями в сфере культуры и искусства.