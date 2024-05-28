Образовательные учреждения Липецкой области получат дополнительные средства из бюджета на проведение ремонтных работ и оснащение. Решение было принято на внеочередной сессии областного парламента.

119 млн рублей будет направлено на оснащение гимназии №1, школ №46 и 33, «Центра образования, реабилитации и оздоровления» в Липецке, первую гимназию Задонска, школу №8 в Ельце. В этих учреждениях сейчас идут работы по капитальному ремонту. Выделенные средства помогут закупить новое оборудование.

78 млн рублей вложат в ремонт специальной школы-интерната в Задонске, «Центра образования, реабилитации и оздоровления», кадетской школы в Липецке, IT-куба в Лебедянском педагогическом колледже.

«Хотим, чтобы у наших школьников, педагогов было все самое лучшее – современные, функциональные школы, красивая мебель, новое оборудование. Будем и дальше работать в этом направлении», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.