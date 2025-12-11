Дополнительные выходные липецким родителям детей-инвалидов оплатил Социальный фонд

С начала 2025 года Отделение Социального фонда России по Липецкой области оплатило родителям детей с инвалидностью 16 802 дополнительных выходных дня. На эти цели направлено свыше 81 миллиона рублей.

«Для нас важно, чтобы помощь была не просто прописана в законах, а реально работала для людей. Цифры говорят сами за себя: свыше 16 тысяч оплаченных выходных для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью, — это тысячи случаев, когда семья получила возможность быть вместе в сложный момент. Мы продолжим эту работу, делая социальные услуги и выплаты максимально понятными и своевременными», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Трудоустроенные родители, опекуны или попечители детей с инвалидностью до 18 лет имеют право на дополнительные оплачиваемые выходные дни. Сформировавшийся отпуск можно разделить между представителями ребенка или использовать кому-то одному.

В общей сложности за календарный год разрешается взять 48 дополнительных выходных. Оформить сразу разрешается не более 24 дней один раз в календарный год. Использовать выходные можно одному из родителей или разделить накопленные дни на каждого.

Остальные дополнительные выходные дни разрешается брать ежемесячно. Их оплата производится из расчета среднего заработка родителя. Средства липчанам выплачивает работодатель, после этого Отделение СФР по Липецкой области возмещает ему компенсацию.

Для получения выходных родителю, опекуну или попечителю ребенка с инвалидностью необходимо подать заявление работодателю и предоставить следующие документы:— справку об инвалидности ребенка;— свидетельство о рождении или паспорт ребенка, которому не исполнилось 18 лет;— оригинал справки с места работы другого родителя с указанием того, что в данном месяце дополнительные выходные дни не использованы или же использованы частично.

Дополнительные выходные дни нельзя брать родителю в период его ежегодного отпуска, отпуска без сохранения заработной платы, отпуска по уходу за ребенком до 3 лет. При этом у другого родителя в такой период сохраняется право на дополнительные оплачиваемые выходные дни.

«Время по уходу за детьми с инвалидностью предоставляются только в рабочие для родителя дни, оплата в выходные законом не предусмотрена. Четыре дополнительных дня в месяц на обоих родителей предоставляется, если в семье воспитывается сразу несколько детей с инвалидностью. Увеличение количества дополнительных выходных дней в этом случае не предусмотрено» — рассказал управляющий Отделением СФР по Липецкой области Евгений Павлов.

Если родители не использовали дополнительные выходные, компенсация за них не выплачивается. Так же выходные дни не предоставляются авансом и их нельзя перенести на следующий календарный год.

Если остались вопросы, вы можете обратиться на горячую линию — 8(800)100-00-01, режим работы — с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, в пятницу с 8:30 до 16:30. Также вся актуальная информация в официальных аккаунтах Отделения СФР по Липецкой области в социальных сетях: ВK, OK, Telegram.