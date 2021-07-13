С 12 по 17 июля в России проходит дополнительный период ЕГЭ 2021 года. Сдать экзамены в эти дни смогут участники, пропустившие или не завершившие сдачу ЕГЭ в основной период по болезни или иной уважительной причине, подтвержденной документально. В Липецкой области два выпускника будут сдавать экзамены по физике, информатике и ИКТ. ЕГЭ по этим предметам пройдет 14 июля. Для организации итоговой аттестации будет задействован один пункт проведения экзаменов (ППЭ) в Липецке. Продолжат свою работу общественные и онлайн-наблюдатели, федеральные эксперты.

«Единый государственный экзамен – это пропуск к дальнейшему образованию. Наша основная задача – создать условия для непрерывного образовательного процесса, который способен обеспечить качество образования и воспитания подрастающего поколения», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Все рекомендации Роспотребнадзора по соблюдению мер эпидемиологической безопасности в ППЭ остаются обязательными к исполнению во время дополнительного периода ЕГЭ. Свои результаты участники экзаменов получат не позднее 28 июля. «С 3 по 17 сентября предусмотрен еще один дополнительный период, когда выпускные экзамены смогут сдать участники, пропустившие экзамены по уважительной причине, а также те, кто не преодолел минимальный порог на ЕГЭ по русскому языку»,- рассказал директор центра мониторинга и оценки качества образования Липецкой области Сергей Жданов.