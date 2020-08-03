Дополнительный период сдачи ЕГЭ в Липецкий области стартовал без сбоев

Дополнительный период сдачи ЕГЭ стартовал сегодня. Он продлится до 7 августа. Всего в Липецкой области в это время планируют принять участие в экзамене 13 человек. Сдать ЕГЭ в дополнительные сроки могут обучающиеся, которые не смогли завершить экзамены в основной период по уважительной причине.

Сегодня Единый госэкзамен проходил по пяти предметам: информатика и ИКТ, биология, история, литература и устная часть иностранных языков. Дата объявления результатов – не позднее 15 августа 2020 года. Следующий экзаменационный день дополнительного периода состоится 5 августа.

Для проведения ЕГЭ в дополнительный период в Липецкой области организованы три пункта проведения экзамена на базе образовательных организаций. Итоговая аттестация проводится с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и Рособрнадзора. Все пункты проведения экзамена в дополнительный период оснащены бесконтактными термометрами и санитайзерами. Участникам экзамена при входе в здание измеряют температуру и обрабатывают руки кожными антисептиками. Между обучающимися обеспечена социальная дистанция не менее 1,5 метра, сообщили в региональном управлении образования и науки.

«Единый государственный экзамен – это пропуск к дальнейшему образованию. Наша основная задача – создать условия для непрерывного образовательного процесса, который способен обеспечить качество образования и воспитания подрастающего поколения», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.