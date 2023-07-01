Каждую первую субботу июля страна отмечает Международный день кооперативов. Несколько десятилетий подряд это был профессиональный праздник работников нашего Добринского районного потребительского общества. А 15 лет назад к ним присоединилась сельскохозяйственная кооперация, вступившая именно в 2008 году в свою активную фазу.

За это время она пережила разные периоды становления. Многих коллективов уже не существует: не выдержав трудностей и конкуренции, они закрылись. Сохранившиеся — умело работают.

Об этом в преддверии профессионального праздника — разговор с заместителем главы администрации Добринского муниципального района, председателем комитета экономики и инвестиционной деятельности Галиной Михайловной Демидовой.

— Галина Михайловна, сегодня что представляет из себя кооперация Добринского района?

— Сейчас это 41 кооператив, из которых 20 — сельскохозяйственные снабженческо-сбытовые и 21 — кредитный. Кроме того, у нас достаточно широко развита потребительская кооперация, представленная Добринским райпо.

Это огромный коллектив, который по численности в разы превышает многие организации района, и, что самое главное, — он обслуживает большую часть нашего населения. В ведении райпо 39 магазинов: 7 в райцентре, остальные — в селах, а также хлебозавод и общепит.

Одно из важнейших направлений в работе потребкооперации — осуществление розничной торговли в тех населенных пунктах, где нет стационарных магазинов. К слову сказать, администрация района финансово поддерживает райпо в части возмещения затрат на организацию развозной торговли (горюче-смазочные материалы, запчасти, шины к автомобилям). На эти цели в прошлом году, к примеру, направлено 1,3 миллиона рублей.

Большинство работающих в системе потребкооперации — преданные своему делу люди. Многие — ветераны труда, заслуженные работники торговли. Фотографии коллективов Добринского райпо и кафе «Молодежное» были размещены на районной Доске почета.

Так что Добринское районное потребительское общество в первую очередь причастно к празднику, который мы отмечаем 1 июля, и я прежде всего именно их поздравляю с профессиональным днем.

— А какое место занимают в жизни района снабженческо-сбытовые кооперативы?

— Им тоже отводится немаловажная роль. Это, как правило, сельскохозяйственные кооперативы. К примеру, коллектив «Русь», которым руководит Игорь Николаевич Брыкин, занимается овцеводством. Баранина из этого хозяйства реализуется по доступным ценам на рынке п. Добринка и в собственном магазине и пользуется особым спросом у покупателей. Помимо мяса кооператив поставляет населению гранулированные корма для животных, реализует валенки, изготовленные на давальческой основе из овечьей шерсти.

Вообще, следует отметить, что большинство из снабженческо-сбытовых кооперативов зарекомендовало себя на потребительском рынке с хорошей стороны. Добринцы давно знают и с удовольствием раскупают молочную продукцию «Идеала», овощи, поставляемые из СПК «Агроном», многолюдно бывает в магазине «Спартак», где представлен широкий выбор мясопродуктов.

А основное направление не так давно созданного семейного кооператива «Новая жизнь» — садоводство. Семья Майоровых не жалеет времени, проводя его на плантациях своих ягодников и в питомнике с саженцами плодовых деревьев и кустарников.

Успешно ведут бизнес кооперативы «Никольский», «Велес», «Березка», «Добринское молоко», возобновил работу «Смак».

— Все эти коллективы прошли долгий путь своего становления. Ведь чтобы развить производство, требуются, в первую очередь, немалые финансовые вложения. Какая-то поддержка на развитие собственного бизнеса кооперативам предусмотрена?

— Наши кооператоры в полной мере используют помощь (гранты, субсидии), предусмотренную государственной программой «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области». За последние три года её размер составил 25,3 миллиона рублей.

Лишь благодаря полученному на конкурсной основе гранту коллектив «Русь», к примеру, смог приобрести оборудование для производства гранулированных кормов. Используя субсидии государства, расширяют свои производства кооперативы «Спартак», «Смак», «Развитие-Л», «Березка», «Велес», «Агроном», «Никольский». Кроме того, предприятия успешно сотрудничают с областным фондом малого и среднего предпринимательства, где они получают микрозаймы под низкий процент.

— Из вашего рассказа ясно, что району очень важно поддерживать развитие кооперативов хотя бы потому, что они помогают обеспечивать население качественной, выращенной в экологически-чистой среде сельскохозяйственной продукцией …

— И не только это. Развитие кооперации позволило создать в районе дополнительные рабочие места: в сельхозкооперативах на сегодня задействовано более 100 человек. Они обеспечены достойной зарплатой.

Областной и районный бюджеты ежегодно пополняются за счет поступлений от этой отрасли в среднем на 4,5 миллиона рублей.

Есть и еще один важный аспект в деятельности предприятий снабженческо-сбытовой направленности. Мы уже говорили о том, что чаще всего это семейный бизнес. А это значит, что семья, как ячейка нашего общества, сплачивается общей целью, общими заботами. Дети в таких семьях, как правило, с малых лет приобщаются к труду на благо семьи. А, как известно, созидательный труд воспитывает, дисциплинирует, он еще никому не помешал…

— Расскажите, пожалуйста, о развитии кредитной кооперации у нас.

— Данный вид кооперации развивается очень активно. Отчасти связано это с тем, что из района уходят банки, их отделения. Сельчанам неудобно обращаться за финансовой поддержкой в Добринку, а тем более в Липецк или Грязи. А кредитный кооператив рядом, по месту жительства. Это — во-первых. Во-вторых, в любом банке к обратившемуся за помощью человеку отнесутся лишь как к физическому лицу, потребуя необходимый (весьма немаленький) список документов.

На местах дело обстоит иначе. Пакет документов тоже нужно предоставить, но он минимальный. Да и людей здесь знают: кого-то можно прокредитовать, а кого-то — нет. Это как касса взаимопомощи на селе.

Займы берут на ремонт жилья, приобретение скота, птицы, кормов, покупку садово-огородной техники… Размер кредитов — от 50 тысяч рублей до 100.

Только в текущем году 310 человек в районе воспользовались финансовой поддержкой. А в денежном выражении это более 17 миллионов рублей (цифра усредненная).

Здесь в лидерах кооперативы, созданные на территориях Березнеговатского, Мазейского, Петровского сельсоветов.

Важно подчеркнуть, что целью данного вида кооперации не является получение прибыли. Прежде всего, это своего рода мини-банки на местах, куда может обратиться пайщик в случае острой финансовой проблемы и получить её. Государство оказывает кредитной кооперации поддержку: за последние три года она получила субсидии в размере 5,5 миллиона рублей.

— Спасибо, Галина Михайловна, за интервью. Мы поздравляем в Вашем лице всех кооператоров нашего района с профессиональным праздником и желаем процветания.

Вопросы задавала Татьяна ЛЕБЕДЕНКО.