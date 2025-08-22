Дорога к Чаплыгину станет комфортнее и безопаснее благодаря нацпроекту

Ещё 15,5 километра автодороги Липецк — Доброе — Чаплыгин отремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году. Это одна из важнейших и самых протяженных (74 километра) региональных трасс, которая входит в опорную сеть дорог. Интенсивность движения здесь сравнима с нагрузкой федеральных трасс: это популярный маршрут у тех, кто едет из Липецка в Москву или Рязань, отметили в минтрансе Липецкой области.

Начиная с 2019 года в рамках нацпроекта было отремонтировано примерно 48 километров этой дороги. В этом году в работе — участок от Колыбельского до Кривополянья в Чаплыгинском районе. Подрядчик наполовину закрыл объект нижним, выравнивающим слоем нового асфальта. Гарантия на покрытие — четыре года. Идёт обустройство четырёх остановочных площадок, всего будет обновлено девять. Подрядчик также приведёт в порядок водопропускные трубы, укрепит обочины, заменит знаки и ограждение, восстановит пешеходную дорожку.

Всего в этом году планируют обновить 270 километров региональных трасс, из них 238 километров — по нацпроекту. «Развитие дорожно-транспортной сети — один из наших приоритетов. Это основа для экономического роста, улучшения инвестиционного климата и повышения качества жизни людей. Благодаря нацпроекту мы планомерно обновляем наши трассы, делая их комфортнее и безопаснее», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.