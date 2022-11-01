Соединяющую два района дорогу ремонтируют в Липецкой области. Работы на участке трассы Хлевное – Тербуны ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Сейчас завершается укладка верхнего слоя нового покрытия. Затем специалисты займутся обустройством примыканий и пересечений, укреплением обочин, оборудование двух остановочных площадок. Кроме того, предстоит закончить ремонт водопропускных труб и нанести разметку.

Автодорога Хлевное – Тербуны несёт серьёзную транспортную нагрузку и входит в опорную сеть дорог региона. Всего в этом году в Хлевенском районе будет сдано после ремонта более 40 километров региональных дорог, в Тербунском – около 20 километров. В целом по нацпроекту в 2022 году Липецкой области отремонтируют более 360 километров межмуниципальных трасс.

«За последние несколько лет дорожная сеть региона значительно преобразилась. Ремонтируются крупные магистрали, новое покрытие появляется на дорогах в сельской местности. Это позитивно сказывается на безопасности дорожного движения и в целом на качестве жизни людей», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.