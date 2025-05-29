Дорога к селу Никольское в Краснинском районе обновляется по нацпроекту

В Краснинском районе «Липецкдоравтоцентр» заканчивает укладку нового покрытия на автодороге Суходол – Никольское протяжённостью 4,5 км. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Это завершающий участок дороги, ведущей к природному парку «Олений». Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов. Ранее, в 2019 и 2023 гг на этом маршруте по нацпроекту была отремонтирована автодорога Суходол – Решетово – Дуброво – примыкание к а/д Становое-Лебедянь.

Общая толщина нового покрытия составляет 8 см, скоро на объекте возьмут его образцы для проверки в дорожной лаборатории заказчика. Гарантия на покрытие составит 4 года.

«Радует, что ремонт этого объекта позволяет решить сразу две задачи: улучшить транспортную доступность отдаленного села и сделать более комфортным популярный туристический маршрут, — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. — Ремонт дорожной инфраструктуры напрямую влияет на привлекательность Липецкой области для гостей».

Помимо автодороги Суходол-Никольское, в этом году в Краснинском районе по нацпроекту отремонтируют еще 3 км трассы Елец-Талица-Красное. Всего в регионе на этот год запланирован ремонт 275 км региональных трасс, 212 из которых – объекты нацпроекта.