Дорога между Донским и Верхним Студенцом в Задонском районе обновляется

Автодорогу Донское – Верхний Студенец протяженностью 5,4 километра в Задонском районе в этом году приведут в нормативное состояние благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В настоящее время специалисты «Липецкдоравтоцентра» уже ведут укладку второго верхнего слоя покрытия. За смену бригада проходит не менее километра трехметровой полосы. Общая толщина двух слоёв нового асфальтобетона составляет восемь сантиметров. Нижним выравнивающим слоем сейчас закрыто около 70%.

Работы на объекте начали с восстановления кромки дороги и доведения ее до проектной шестиметровой ширины на всём протяжении. Это позволит обеспечить безопасный проезд рейсового и школьного автобусов. Кроме того, подрядчики сделают водосброс и установят лотки на участках с большим уклоном, чтобы отвести с проезжей части дождевую и талую воду. Помимо нового покрытия у сельской дороги появятся укрепленные обочины. Подрядчику предстоит привести в порядок пять водопропускных труб внутри насыпи, отремонтировать пять остановочных площадок, установить два новых павильона.

По контракту работы должны завершить до конца октября. Гарантия на покрытие составит четыре года. Всего в текущем году в области планируют отремонтировать 270 километров региональных трасс, из них 238 километров – по нацпроекту. «Особое внимание при ремонте и строительстве дорог в регионе уделяем качеству проводимых работ – не только при приемке объектов, но и на всех этапах. Наши подрядчики знают, что в случае выявления брака им придется переделывать за свой счет», – не раз подчеркивал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.