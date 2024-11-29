По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтирован участок трассы Красное-Мамоново-Пятницкое протяжённостью 7,5 километра, расположенный в границах сёл Сотниково и деревни Щербаково Краснинского района. Также в рамках нацпроекта в муниципалитете обновлены 10 километров от села Ищеино до Сергиевского-1.

Работы на проезжей части завершены, сообщает региональное управление дорог и транспорта. Уложено двухслойное покрытие, нанесена разметка, укреплены обочины, заменено ограждение и отремонтированы остановки. Качество нового полотна проверила дорожная лаборатория и дала положительное заключение.

В Сотниково помимо проезжей части подрядчик отремонтировал пешеходную дорожку. Также в селе обновили 80-метровый мост через реку Семенёк. В Сергиевском-1 ремон проходил возле школы, где обновили пешеходный переход. Его оборудовали искусственной неровностью, автономным освещением, мигающими светофорами и новыми ограждениями.

В планах на 2025 год отремонтировать по нацпроекту ещё 3 километра дороги Елец-Талица-Красное и 4,5 километра Суходол-Никольское, расположенных в Краснинском районе.

«Нацпроектом финансируется значительный объём дорожного ремонта. 340 километров из 400-т в этом году мы привели в порядок именно благодаря федеральной поддержке. Дороги стали комфортнее и безопаснее для наших жителей и гостей региона», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.