Большой дорожный ремонт, который прошел в Липецкой области в 2023 году благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» поможет жителям и гостям региона добраться к местам новогодних гуляний быстрее и комфортнее. Так, отремонтирован участок дороги Задонск-Алексеевка протяженностью 9 км. Дорога ведет от районного центра к парку «Кудыкина гора», который ежегодно посещают более 350 тысяч гостей из разных областей. Во время зимних каникул поток туристов увеличивается.

В селах Тюшевка, Решетово-Дуброво, Коробовка, Быково, Ярославы отремонтированные по нацпроекту дороги проходят по центральным улицам, а это традиционные места новогодних торжеств. Улица Кривенкова, ведущая к парку Победы в Липецке, тоже в этом году отремонтирована по нацпроекту, как и Политехническая, которая ведет к центру микрорайона Университетский и Шкатова, на которой находится ДК «Студёновский» — там планируется традиционная «Дискотека на снегу».

«Безопасные и качественные дороги — один из показателей экономического развития территории. В Липецкой области за последние пять лет отремонтировано более 2800 километров автомобильных дорог регионального и местного значения, построено — более 80 километров», – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов.