Благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» до конца года в Липецкой области сдадут больше 230 километров отремонтированных региональных дорог. В их числе ряд участков к небольшим населённым пунктам.

Так, в Елецком округе завершен ремонт автодороги Соколье – Малая Суворовка. Дорога протяженностью 7,5 километра связывает небольшие деревни Черкасские Дворики и Малую Суворовку с автодорогой Черкассы – Опытная станция, которая примыкает к федеральной трассе М-4 «Дон». Для удобства жителей появились новая автобусная остановка и дополнительный пешеходный переход.

В текущем году обновились также автодороги Соловьёво – Бродки – Красная Пальна в Становлянском округе, Бреславка – Сторожевские Хутора в Усманском округе.

«Качественные дороги – это базовая потребность для жителей любого, даже самого небольшого села. Когда есть надёжное сообщение с райцентром и федеральными трассами, у людей появляется больше возможностей: добраться до работы, до больницы, до школы. Поэтому мы планомерно обновляем региональную сеть, уделяя внимание в том числе отдалённым территориям», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.