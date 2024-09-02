Национальный проект «Безопасные качественные дороги» позволил привести в порядок 12 улиц в Липецке, по которым липчане добираются до мест учебы. Обновлено асфальтобетонное покрытие на улицах Астраханской, Усманской, Архангельской – в районе школы №11, Рихарда Зорге – около школы №37, Ленинградской – у 10-ой школы, Ильича – возле школ №31 и №25, Ударников – неподалеку от школы №23, Липовской – ведущей к Гимназии №19, Стаханова – у школ №42 и №68.

Кроме того, на улице Хорошавина, где находится 77-я школа, подрядчик приводит в порядок тротуары и устраивает покрытие проезжей части. На бульваре Есенина, ведущем к 69-й школе, специалисты меняют дорожную одежду. На улице Папина, вдоль которой расположены 45-я школа и сразу семь колледжей, обновляют пешеходные зоны. Как только сетевые организации завершат модернизацию инженерных сетей, подрядчик уложит верхний слой нового полотна проезжей части.

Также в Липецкой области в текущем году ремонтируют дороги, ведущие к 10 сельским школам. Возле образовательных учреждений на региональных дорогах устраивают искусственные неровности, устанавливают дополнительные указатели, мигающие светофоры, наносят разметку. Практически завершены работы на автодороге Буховое – Колыбельское – примыкание к дороге Липецк – Чаплыгин. В Колыбельском расположена школа, где учится больше сотни ребят из четырех населённых пунктов. Новое асфальтобетонное покрытие лежит возле школы в селе Сотниково Краснинского района, но там работы будут продолжены – подрядчик укрепит обочины, нанесет новую разметку. Ровным и безопасным теперь будет путь к школам в Талице, Частой Дубраве, Сергиевском – 1, Куликово, Добром и других селах.

«До конца года по нацпроекту будет отремонтировано почти 380 километров региональных дорог и улиц Липецкой агломерации. В первую очередь обновляются наиболее востребованные пути, где большой поток автотранспорта и пассажирских маршрутов. Дороги строятся с учетом всех нормативов, стандартов и возможной нагрузки даже при увеличении трафика», – не раз подчеркивал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.