Дороги к образовательным и медицинским учреждениям отремонтируют в Липецкой области благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». При формировании планов работ по нацпроекту учитывается множество факторов, в том числе – расположение социально-значимых объектов.

«Приведение в порядок дорог – в числе приоритетов деятельности областной власти, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Большая работа в данном направлении выполнена, и многое ещё предстоит сделать. Каждый год будем стараться увеличивать финансирование и наращивать темпы».

В Ельце в этом году стартует капитальный ремонт улицы Коммунаров, которая начинается от главной достопримечательности города – Вознесенского собора – и пересекает весь город. Длина объекта – более трёх километров. На улице расположена Елецкая городская больница № 1 им. Н. А. Семашко, лицей сферы бытовых услуг, а также старейший вуз региона – Елецкий государственный университет им. Бунина. Кроме переустройства коммунальных сетей и замены дорожной одежды, запланировано обустройство пешеходных зон, велодорожки, монтаж освещения и новых светофоров, а также озеленение. Работы рассчитаны на два года.

Также в течение двух лет будет реконструирована улица 50 лет НЛМК в Липецке. Участок длиной 1,7 км оборудуют ливневой канализацией, проезжую часть расширят, вынесут из-под нее коммунальные сети, обустроят тротуары и остановки. На этой улице расположена недавно построенная инженерно – технологическая школа №27, а также корпус ДЮСШ №4.

Кроме того, в Липецке в этом году запланирован ремонт улицы Плеханова, где располагается лицей №44, улиц Зегеля и Филипченко, там находятся детские поликлиники № 1 и 4. Более безопасным с этого года станет путь к Усманской центральной районной больнице. На автодороге Липецк – Октябрьское – Усмань отремонтируют 10 – километровый участок от с. Кривка до с. Аксай. В селе Боринское будет отремонтирована ул. Ленина, на которой расположены Боринский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, гимназия им. Горчакова и бассейн «Волна». Улица – часть автодороги «Подъезд к с. Боринское», длина объекта ремонта – 8,5 км.

Обновится дорога, ведущая к с. Дмитряшевка в Хлевенском районе, где находится поликлиника и участковая больница. 14-километровый участок автодороги Фомина-Негачёвка – Дмитряшевка- прим. к а/д Хлевное – Тербуны также отремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Всего в этом году благодаря нацпроекту будет отремонтировано более 450 км региональных дорог и уличной сети Липецка и Ельца. На реализацию всех мероприятий выделено 4 858,7 млн рублей.