Дороги к школам обновятся в Липецкой области до конца года по нацпроекту

Благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в этом году в Липецке сдадут после ремонта 7,85 км дорог, ведущих к образовательным учреждениям. В перечне – улицы микрорайонов Тракторостроителей, Левобережья, Опытной Станции, Сокола и 19-го.

Самый «образовательный» дорожный объект этого года — почти километровый проезд Кувшинова. Вдоль него в 19-м микрорайоне расположены корпус дошкольного образования и основное здание школы №59 «Перспектива», школы №65 «Спектр», Школа искусств №6.

В Левобережье отремонтированы улицы Адмирала Макарова, Прокатная и Волжская. По ним липчане привозят детей в детские сады №22 и 42, православную гимназию, воскресную школу и школу № 38. Их ежедневно посещают больше 500 ребят. Протяженность трех объектов превышает 3 км.

В микрорайоне Сокол в 2025-м году уже обновили больше 7 км дорог, в этом году здесь привели в порядок улицу 40 лет Октября протяженностью 1,42 км. Рядом расположены детский сад №14 и школа №28. Преображение полуторакилометровой улицы Жуковского в районе Тракторостроителей дождались родители и ученики школы №10. По улицам Юных Натуралистов (0,51 км) и Агрономическая (0,26 км) липчане провожают детей в садик №119 и школы №72 и 25 – теперь тоже по свежему покрытию.

На региональной сети дорог новый асфальт в этом году благодаря нацпроекту появился у школ в селе Нижняя Матренка Добринского округа, Нижнедрезгалово под Красным, Каменка в Задонском округе, Соловьёво в Становлянском. В целом в рамках нацпроекта до конца года планируется сдать почти 250 км обновленных дорог.

«У нацпроекта задача комплексная: не просто обновить дорогу, чтобы сделать жизнь комфортнее и безопаснее, но и дать экономике региона импульс для развития, а территорию в целом — сделать более привлекательной для жизни и бизнеса», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.