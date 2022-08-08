Электронный банк данных о дорогах и мостах создаётся в Липецкой области. Будет проведена паспортизация и оценка состояния 3,6 тысячи километров автомобильных дорог региона, а также мостовых сооружений, протяжённость которых составляет более восьми километров.

В итоге 100% региональных трасс будут оцифрованы. В специальную базу данных загрузят GPS-треки автомобильных дорог, панорамное видео каждого объекта, полосы движения, все элементы проезжей части, знаки, светофоры, коммуникации, ограждения, остановки. Всё это будет отражено на интерактивной карте.

Как отмечают в региональном управлении дорог и транспорта, электронная база данных поможет специалистам всех уровней оперативно находить необходимую информацию, планировать ремонтные работы, оценивать транспортно-эксплуатационное состояние сети, аварийность, загрузку, вести долгосрочное планирование. Согласно контракту работы должны быть завершены к августу 2023 года.