Дороги, мусор, свет, вода, газ… Куда жителям Липецкой области писать жалобу, связанную с проблемами ЖКХ?

Всего 85 сообщений по проблемам ЖКХ поступило из различных источников в Центр управления регионом (ЦУР) с 10 августа. 31 сообщение о частом отключении или полном отсутствии воды написали жители районов Липецкой области с середины последнего месяца лета. Помимо водоснабжения жители оставляли жалобы на управляющие компании (17 сообщений), состояние контейнерных площадок и прилегающей к ним территории (7), внешний вид и состояние дворов и подъездов многоквартирных домов (17), газоснабжение дома (6) и другие проблемы.

Большинство тем относилось к управлению ЖКХ Липецкой области.

Оставить сообщение о проблеме по теме ведомства можно на странице ведомства в популярной соцсети: https://www.instagram.com/upravlenie_gkh48/ или узнать нужные контакты на официальном сайте ведомства: http://gkhlipetsk.ru/

Об аварийных отключениях воды и света можно сообщать в Единую диспетчерскую службу по номеру: 8-800-450-48-48.

Пожаловаться на бездействие управляющей компании можно в Госжилинспекцию региона: 22-13-16. У ведомства также есть страницы в соцсетях: https://www.instagram.com/gosgilinspekcia_48/ и https://vk.com/id507938919

Заявку на восстановление водоснабжения примет ОГУП «Липецкоблводоканал»: 37-04-01.

Вопросы по региональным дорогам рассматривает Управление дорог и транспорта Липецкой области: http://transport-admlr.ru/.

Ведомство также ведет активную работу с пользователями в соцсетях: https://www.instagram.com/uprdorlipetsk/ и https://vk.com/bkadlipetskoblast.