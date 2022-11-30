Закончены дорожные работы на двух объектах в Лев-Толстовском районе. Ремонт проведен в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Автодорога Лев Толстой – Гагарино приведена в нормативное состояние полностью. 10 км от райцентра до села были отремонтированы по нацпроекту в 2021 году. Жители села очень просили продолжить ремонт, поскольку построили дорогу еще в 1978 году. Маршрутом активно пользуются сельхозпроизводители, и покрытие давно пришло в негодность. В этом году «Липецкдоравтоцентр» привел в порядок оставшиеся 12 км до Гагарино.

«Очень хорошо дорогу сделали, – сказала глава Гагаринского сельсовета Елена Цыганова. – Мы и не помним, меняли ли здесь покрытие раньше. Жители обращались с просьбами о ремонте, в сельском поселении числится 620 человек, из них 117 – дети, есть школьники, которые ездят на учебу в райцентр. Спасибо дорожникам большое».

В селе Знаменское на автодороге Лев Толстой – Данков отремонтированный участок проходит мимо школы. Там расположен филиал образовательного учреждения, которое носит имя великого русского писателя. Эту дорогу построили немного позже – в 1990 году, но поскольку она связывает два райцентра, тоже несет существенную транспортную нагрузку. На этом направлении «Липецкдоравтоцентр» отремонтировал 5-километровый отрезок.

На этих двух объектах выполнен стандартный набор работ. Уложено новое двухслойное асфальтобетонное покрытие, укреплены обочины, обустроены съезды и примыкания, остановочные площадки, отремонтированы водопропускные трубы, заменено ограждение, нанесена разметка. На участке ремонта, который проходит через Знаменское, дорожники также применили армирующую геосетку и заново смонтировали искусственные неровности, которые положено устанавливать вблизи образовательных учреждений, сообщили в управлении дорог и транспорта Липецкой области.

Всего в этом году в рамках национального проекта планируется отремонтировать более 360 км региональных дорог. А к концу 2024 года доля дорог в нормативном состоянии в Липецкой области должна достигнуть 50%. «Мы большое внимание уделяем муниципалитетам. Жителям всех населенных пунктов нужны качественные и безопасные дороги», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.