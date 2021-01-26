В планах работ бригады сотрудников муниципального управления благоустройства на сегодня ремонт на улице 50 лет НЛМК в районе гипермаркета Metro в Липецке. Из-за плюсовой температуры дорогу, необорудованную ливневой канализацией, затопило. Перед тем как латать на ней ямы, воду с неё пришлось откачивать с помощью ассенизаторской машины, сообщает пресс-служба мэрии.

– Пристальное внимание мы уделяем тем участкам улично-дорожной сети, где наиболее велико создание аварийных ситуаций. Там ремонтируем в первую очередь, – пояснил начальник муниципального управления благоустройства Алексей Романчукевич.

В течение недели работы будут продолжены. Сотрудники МБУ планируют провести ремонт на 12 объектах улично-дорожной сети Липецка. Среди них улицы Карла Маркса, Эдуарда Белана, Полиграфическая, Московская, Вермишева, Циолковского, а также площадь Революции. По словам специалистов, во многом им помогают обращения жителей, которые присылают в инстаграм-аккаунт управления @mbuupravlenie. В зависимости от таких заявок и погодных условий может быть скорректирован план работ.

Стоит отметить, что ямочный ремонт – это временное решение. Отсрочка работ до установления положительных температур может привести к тому, что на дорогах появятся очаги аварийности. В таких случаях вместо того, чтобы следить за движением, водители будут выполнять манёвры, которые могут спровоцировать ДТП.

Всего с начала года с помощью литой асфальтобетонной смеси рабочие отремонтировали 32 объекта улично-дорожной сети Липецка. Работать таким способом будут до тех пор, пока среднесуточная температура в областном центре не превысит 5 градусов тепла. Как известно, особенность литого асфальтобетона в большом содержании битумных присадок. Ремонтировать дороги им можно при морозе до -10 градусов.