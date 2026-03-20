Дороги, ведущие к больницам и поликлиникам, отремонтируют в Липецкой области

По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Липецкой области этом году приведут в порядок восемь участков дорог, ведущих к медицинским учреждениям. Их общая протяженность 9,17 км.

Ремонт затронет Липецк, Елец и Грязи. Особое внимание дорожники уделят подъездным путям к больницам, поликлиникам и социальным учреждениям, чтобы сделать медицинскую помощь более доступной для жителей отдаленных районов и микрорайонов.

В Липецке масштабные работы пройдут на трех улицах: Адмирала Макарова, Прокатной и Маршала Рыбалко. Первые две расположены в отдаленных районах города и ведут к областному онкологическому диспансеру и другим профильным лечебным учреждениям. Улица Маршала Рыбалко находится в микрорайоне 10 Шахта, где недавно открылся офис общей врачебной практики, что делает обновление дороги особенно важным для местных жителей.

В Ельце новое дорожное покрытие появится на улицах Новолипецкой, Карла Маркса и Горбко. Эти магистрали обеспечивают подъезд к целому ряду социально значимых объектов: поликлинике РЖД, клинике коррекции зрения, дому-интернату для престарелых и инвалидов, а также к городской поликлинике и физиолечебнице.

В Грязях ремонт пройдет на улицах Коммунальной и Красная Площадь. Эти участки являются ключевыми для пациентов детской поликлиники и стоматологического отделения местной межрайонной больницы.

«Нацпроект создан для того, чтобы делать жизнь горожан лучше. Поэтому при формировании плана работ мы обязательно учитываем социальную значимость объектов. Приведение в порядок дорог к больницам и поликлиникам — наш безусловный приоритет», — отмечает заместитель начальника управления главного смотрителя Липецка Сергей Жуков.

Всего в Липецкой агломерации в этом году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» будет отремонтировано 25 участков улично-дорожной сети общей протяженностью свыше 23 км.

«Больницы, поликлиники, фельдшерские пункты должны быть доступны в любое время года и в любую погоду. Комфортный и безопасный подъезд к медучреждениям — это вопрос здоровья и качества жизни людей», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.