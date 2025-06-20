Дорогу Чаплыгин – Лев Толстой до конца отремонтируют в этом году

Благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни» на автодороге Чаплыгин – Лев Толстой меняют асфальт и проводят сопутствующие работы на 12-километровом участке в районе сёл Головинщино и Троицкое. Это последний отрезок трассы, который ожидал замены покрытия и на который часто жаловались местные жители. Ремонт на этой дороге велся поэтапно с 2019 года.

Дорогу Чаплыгин – Лев Толстой можно отнести к туристическим маршрутам: оба районных центра представляют интерес для любителей истории. В Чаплыгине находится 52 охраняемых памятника архитектуры, в их числе дом сподвижника Петра I князя Александра Меньшикова. Посёлок Лев Толстой носит имя великого русского писателя, поскольку там расположена железнодорожная стация Астапово, где прошли последние семь дней жизни классика и где теперь работает литературно-мемориальный музей.

Подрядная организация – ДСУ-2 – уже уложила выравнивающий слой нового асфальтобетона на части объекта протяжённостью пять километров. На остальном отрезке специалисты занимаются укреплением основания в местах самых сильных просадок, а также заменой двух разрушившихся водопропускных труб. Для этого приходится ограничивать движение и делать его реверсивным. Дорогу вскрывают, убирают остатки старого железобетона, готовят основание и укладывают новую трубу. С обоих концов конструкции бетонируются оголовки. Уложить новое покрытие можно будет только после завершения этих работ.

Позже на объекте также отремонтируют 10 остановочных площадок, отсыпят щебнем и уплотнят обочины, заменят барьерное ограждение и знаки, нанесут разметку. Все работы должны быть закончены до конца октября. Срок гарантии на покрытие составит четыре года. Всего в текущем году планируется отремонтировать почти 270 километров региональных дорог, из них 212 – по нацпроекту.

«По качеству дорог во многом можно судить о процветании территории, поскольку видна заинтересованность власти в создании комфортных условий, а также есть возможность эти комфортные условия создавать», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.Благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни» на автодороге Чаплыгин – Лев Толстой меняют асфальт и проводят сопутствующие работы на 12-километровом участке в районе сёл Головинщино и Троицкое. Это последний отрезок трассы, который ожидал замены покрытия и на который часто жаловались местные жители. Ремонт на этой дороге велся поэтапно с 2019 года.

Дорогу Чаплыгин – Лев Толстой можно отнести к туристическим маршрутам: оба районных центра представляют интерес для любителей истории. В Чаплыгине находится 52 охраняемых памятника архитектуры, в их числе дом сподвижника Петра I князя Александра Меньшикова. Посёлок Лев Толстой носит имя великого русского писателя, поскольку там расположена железнодорожная стация Астапово, где прошли последние семь дней жизни классика и где теперь работает литературно-мемориальный музей.

Подрядная организация – ДСУ-2 – уже уложила выравнивающий слой нового асфальтобетона на части объекта протяжённостью пять километров. На остальном отрезке специалисты занимаются укреплением основания в местах самых сильных просадок, а также заменой двух разрушившихся водопропускных труб. Для этого приходится ограничивать движение и делать его реверсивным. Дорогу вскрывают, убирают остатки старого железобетона, готовят основание и укладывают новую трубу. С обоих концов конструкции бетонируются оголовки. Уложить новое покрытие можно будет только после завершения этих работ.

Позже на объекте также отремонтируют 10 остановочных площадок, отсыпят щебнем и уплотнят обочины, заменят барьерное ограждение и знаки, нанесут разметку. Все работы должны быть закончены до конца октября. Срок гарантии на покрытие составит четыре года. Всего в текущем году планируется отремонтировать почти 270 километров региональных дорог, из них 212 – по нацпроекту.

«По качеству дорог во многом можно судить о процветании территории, поскольку видна заинтересованность власти в создании комфортных условий, а также есть возможность эти комфортные условия создавать», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.