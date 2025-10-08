Дорогу к мини-поликлинике и Центру культуры ремонтируют в Хлевенском районе

Завершается ремонт дороги Синдякино – Подгорное в Хлевенском районе завершается ремонт дороги. Работы на пятикилометровом участке ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Комплексного ремонта здесь не было больше 20 лет.

По всей протяжённости объекта, а также на съездах и примыканиях уже уложен новый асфальт. Сейчас укрепляются обочины, устанавливаются остановочные павильоны и барьерное ограждение. Затем заменят дорожные знаки и нанесут разметку.

В селе Синдякино обновлённый участок проходит мимо нового фельдшерско-акушерского пункта и Центра культуры. Также дорога является школьным маршрутом, по которому, ежедневно возят на учёбу детей.

«Хорошо сделали, дорога теперь – прелесть, раньше-то вся изрытая была. Ребята трудолюбивые, я сколько смотрела – работают и работают», – отметила труд рабочих местная жительница Тамара Королёва, которая живёт рядом с участком ремонта.

Завершить все работы специалисты должны до конца осени. Срок гарантии на покрытие – четыре года. Всего до конца года в области планируют отремонтировать 270 километров региональных трасс, из них 238 километров – по нацпроекту.

«Развитие дорожной инфраструктуры в сельской местности остаётся одним из ключевых приоритетов. Качественные дороги не только обеспечивают безопасность и комфорт жителей, но и способствуют социально-экономическому развитию территорий», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.