Дорогу к соцобъектам отремонтировали в Елецком округе

В Елецком округе продолжается обновление дорожной инфраструктуры. Новое асфальтобетонное покрытие появилось на автомобильной дороге в посёлке Ключ Жизни, которая примыкает к автодороге М-4 «Дон». Протяженность отремонтированного участка составляет 3,6 км. Работы выполняются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Развитая социальная инфраструктура делает этот участок дороги особенно важным для местных жителей: он проходит непосредственно у школы, дома культуры и большого спортивного комплекса. Кроме того, в поселке расположены районная больница и поликлиника, а также крытый бассейн и парк.

В ходе ремонта дорожники полностью заменили изношенное покрытие проезжей части. В настоящее время специалисты занимаются монтажом водоотводных лотков. Следующим этапом станет укрепление обочин. На новое покрытие подрядчиком предоставлена гарантия сроком 4 года.

Всего в текущем году в Елецком округе по национальному проекту планируют сдать после ремонта около 18 км региональных дорог. Помимо дороги к Ключу Жизни, активные работы ведутся на участке трассы Елец – Долгоруково – Тербуны и автодороге Соколье – Малая Суворовка.

«Дороги должны быть качественными. Это уверенность родителей, везущих детей в школу, связь между сёлами и городами, возможность быстро добраться до врача или на работу, основа для развития бизнеса. Это и развитие туризма – чтобы гости без проблем могли путешествовать по липецкой земле», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.