Дорогу к усадьбе в Борках в Липецкой области реконструируют по нацпроекту

В Липецкой области продолжается капитальный ремонт автомобильной дороги Тербуны – Борки – Покровское. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В этом году приведут в порядок участок длиной 14,5 км. Ранее, в 2020 и 2022 годах, уже были отремонтированы первые 11 км этой трассы.

Подрядчик полностью обновляет дорожное полотно: снял старый изношенный асфальт, устранил все неровности и просадки, уложил два слоя нового покрытия и укрепил обочины. Сейчас рабочие занимаются асфальтированием съездов, а затем приступят к установке барьерных ограждений, замене дорожных знаков и нанесению разметки. Полностью завершить ремонт планируют до конца осени.

Эта дорога имеет особое значение для развития туризма в регионе. Она ведет к уникальному памятнику архитектуры — усадебному комплексу в селе Борки, который часто называют «Липецким замком». Здание построено в английском готическом стиле. Также трасса проходит недалеко от природного объекта «Апухтинские песчаники», известного находками окаменелых древних деревьев.

Таким образом, благодаря нацпроекту, в области появится еще один комфортный и безопасный туристический маршрут. Всего в этом году в Липецкой области планируется отремонтировать 270 км региональных дорог.