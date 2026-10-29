Дорогу ремонтируют в Данковском округе

В Данковском округе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» приводят в порядок 9-километровый участок региональной трассы «Данков — Ярославы — Барятино», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Липецкой области.

Подрядная организация завершила фрезерование старого покрытия и устранение серьёзных просадок. Сейчас дорожники занимаются устройством нижнего, выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия.

Далее специалистам предстоит укладка верхнего, финишного слоя асфальтобетона, укрепление обочин щебнем, обустройство съездов и примыканий, остановочных площадок, обновление знаков и барьерного ограждения. Все работы выполняются под постоянным контролем со стороны заказчика. Срок гарантии на новое покрытие составит 4 года.

Участок ремонта проходит через крупное село Спешнево – Ивановское. Прямо возле дороги расположен сельский храм и живописный мемориальный комплекс памяти жертв Великой отечественной войны.

«У нацпроекта задача комплексная: не просто обновить дорогу, чтобы сделать жизнь комфортнее и безопаснее, но и дать экономике региона импульс для развития, а территорию в целом — сделать более привлекательной для жизни и бизнеса», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Весь комплекс работ на объекте завершится в текущем году. Всего в Липецкой области после ремонта планируется сдать 233 км региональных трасс.