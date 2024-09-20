Дорога в селе Слобода Измалковского округа протяженностью 4,65 километра отремонтирована. Покрытие не меняли 35 лет — с момента постройки трассы. Ремонтные работы шли в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автодороги».

Подрядчик сначала восстановил кромку проезжей части и устранил сильные просадки. Затем срезал старое покрытие, уложил два слоя нового. Рабочие также заасфальтировали все съезды и примыкания, укрепили обочины уплотнённым щебнем. Отремонтирована водопропускная труба, появились новые дорожные знаки, разметка. Обновлены четыре автобусных остановки.

Качество покрытия проверено лабораторно: оно соответствует всем нормам и геометрическим характеристикам, сообщают в управлении дорог и транспорта региона. Гарантия на него – четыре года.

С 2019 в Измалковском округе по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги» привели в порядок более 70 километров региональных трасс.

«Ремонт дорог регионального значения имеет огромное значение для инфраструктуры нашей области. Благодаря национальному проекту мы можем поддерживать и улучшать качество дорожного покрытия наших трасс, обеспечивая безопасность и комфорт передвижения для всех жителей и гостей региона», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.