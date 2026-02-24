Подведены итоги муниципальной олимпиады школьников по основам дорожной безопасности.

6 февраля 2026 года в п. Добринка была проведена муниципальная олимпиада школьников по основам дорожной безопасности «Дорожная азбука».

Её цель — закрепление теоретических знаний у детей по правилам дорожного движения и оказанию первой медицинской помощи.

Олимпиада проходила в форме компьютерного тестирования. В олимпиаде приняли участие 70 обучающихся 4 — 11 классов из 11 образовательных учреждений Добринского округа.

Задания олимпиады состояли из вопросов на знание правил дорожного движения, дорожных знаков, правил оказания первой медицинской помощи, истории Госавтоинспекции, отрядов ЮИД, правил дорожного движения.

Для каждой возрастной категории учащихся был разработан свой вариант тестовых заданий.

Активное участие в проведении олимпиады и подведении итогов мероприятия приняла инспектор ДПС группы ДПС Госавтоинспекции ОМВД России «Добринский», лейтенант полиции Злобина Анастасия Павловна.

Итоги олимпиады подводились в индивидуальном зачёте по каждой возрастной категории с учётом штрафных баллов и времени, затраченного на выполнение заданий.

Наиболее подготовленными оказались обучающиеся из МБОУ СОШ №2 п. Добринка (пять призовых мест) и МБОУ СШ с. Нижняя Матрёнка (пять призовых мест). По три призовых места у команд МБОУ СШ п. Петровский и МБОУ «Лицей №1». По два призовых места заняли команды МБОУ «Гимназия им. И.М. Макаренкова» с. Ольговка, МБОУ СШ с. Пушкино, МБОУ СШ с. Талицкий Чамлык, по одному призовому месту у команд МБОУ СОШ с. Мазейка и МБОУ СОШ с. Верхняя Матрёнка.

Победители муниципальной олимпиады представят наш округ на региональном этапе олимпиады 3 марта 2026 года.