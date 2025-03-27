Дорожники готовятся к новому сезону больших ремонтов

Асфальтобетонный завод ОГУП «Липецкдоравтоцентр» в Копцевых Хуторах готовят к запуску. В прошлом году здесь произвели 220 000 тонн смеси для объектов дорожного ремонта, в том числе проведенного по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». «Липецкдоравтоцентр» привел в порядок, в общей сложности, более 140 км региональных трасс.

Техническим обслуживанием асфальтобетонного завода занимаются 2 бригады по 8 человек. Специалисты меняют износившиеся детали – цепь, ковши, лопасти барабана, приводят в порядок рукавный фильтр, который не дает мелкой пыли попадать в воздух. В этом году завод будет работать по новому ГОСТу, поэтому заменили также сетки, которые разделяют фракции наполнителя в соответствии с новым, более сложным рецептом смеси. Запуститься планируют с начала апреля.

— Параллельно на нашей площадке идут строительные работы, — рассказывает начальник завода Виктор Грижибовецкий. – Уже подготовлен бетонный фундамент для монтажа новой асфальтосмесительной установки, которая также рассчитана на выпуск до 160 т смеси в час. Она заменит вторую, устаревшую установку, которая за 35 лет выработала свой ресурс. Планируем уже этим летом увеличить мощность завода почти в полтора раза.

В этом сезоне «Липецкдоравтоцентру» предстоит заменить покрытие на 167-ми км региональных дорог, из них 134 км будут отремонтированы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Кроме того, большой объем работ будет проведен в рамках контракта по содержанию региональной сети, протяжённость которой составляет 5 400 км. Помимо завода в Копцевых Хуторах, асфальтобетон для этих целей будут производить еще 4 АБЗ – в Ельце, Измалково, Тербунах и Усмани.